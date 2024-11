LPI-GTH: Berauscht

Arnstadt (ots) - Ein auf einem Supermarktparkplatz in der Alfred-Ley-Straße geparkter BMW einer 52-Jährigen wurde gestern in der Zeit zwischen 12.15 Uhr und 13.10 Uhr durch Zerkratzen beschädigt. Der oder die Täter führten einen Schaden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro herbei. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0288501/2024) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: ...

