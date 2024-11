LPI-GTH: Diebstahl- Zeugensuche

Ilmenau (ots) - Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen und einen Geschädigten nach einer Sachbeschädigung. Durch einen bisherigen Zeugen wurde am 23.10.2024 in der Zeit von 23.00 Uhr bis 23.10 Uhr beobachtet, wie ein junger Mann einen Pkw an der Beifahrerseite mittels Tritte und Schläge beschädigte. Das Fahrzeug war in einer Parkbucht in der Straße Am Stollen abgestellt. Der Unbekannte war etwa Anfang/Mitte 20 ...

