Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hoher Sachschaden

Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern, gegen 14.30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Inselsbergstraße. Ein 85-jähriger Fahrer eines VW befuhr die Langenhainer Straße und beabsichtigte den Kreuzungsbereich in Richtung Karl-Marx-Straße zu überqueren. Ein 80-jähriger Fahrer eines VW befuhr die Inselsbergstraße von der B88 in Richtung Brotterode, ein 55-jähriger Fahrer eines Porsche fuhr in entgegengesetzte Richtung. Offenbar übersah der 85-Jährige im Kreuzungsbereich den vorfahrtsberechtigten 80-Jährigen, sodass es zur Kollision kam. Durch den Zusammenstoß geriet der 80-Jährige in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Porsche. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 80-Jährige sowie seine 78-jährige Beifahrerin verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Gesamthöhe von circa 50.000 Euro. Es kam temporär zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (jd)

