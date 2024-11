Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auf dem Dach liegend

Tüttleben (Landkreis Gotha) (ots)

In der zurückliegenden Nacht ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Hauptstraße. Eine 37-jährige Fahrerin eines VW fuhr von Erfurt in Richtung Gotha, als sie nach links von der Fahrbahn abkam und mit dem geparkten VW eines 36-Jährigen kollidierte. Durch den Aufprall überschlug sich die Frau in ihrem Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Liegen. Sie wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde ein Atemalkoholtest bei der 37-Jährigen durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von rund 2,1 Promille. Zum Zwecke der Beweisaufnahme wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der VW wurde abgeschleppt. (jd)

