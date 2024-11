LPI-GTH: Wildunfall

Arnstadt (ots) - Ein in der Alexander-Winckler-Straße geparkter Opel wurde in der Zeit zwischen dem 04. November, 16.00 Uhr und gestern, 18.00 Uhr durch einen oder mehrere Unbekannte beschädigt. Die Höhe des Schadens wird auf 2.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0287132/2024) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

