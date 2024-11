BPOL-TR: 1.100 Meter Kupferkabel entwendet

Koblenz (ots) - Zwei verbotene Einhandmesser stellten Beamte der Bundespolizei Trier am heutigen Morgen (31.10.2024) bei der Kontrolle eines 26-jährigen Deutschen im Zug zwischen Koblenz und Andernach sicher. Eines der Messer befand sich zugriffsbereit in der Hosentasche, das andere im mitgeführten Rucksack. Gegen den im Saarland wohnhaften Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: ...

