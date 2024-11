Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen und Geschädigte gesucht

Ilmenau (ots)

Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen und einen Geschädigten nach einer Sachbeschädigung. Durch einen bisherigen Zeugen wurde am 23.10.2024 in der Zeit von 23.00 Uhr bis 23.10 Uhr beobachtet, wie ein junger Mann einen Pkw an der Beifahrerseite mittels Tritte und Schläge beschädigte. Das Fahrzeug war in einer Parkbucht in der Straße Am Stollen abgestellt. Der Unbekannte war etwa Anfang/Mitte 20 Jahre alt, war dunkel bekleidet, vermutlich mit einem Kapuzenpulli und Jogginghose. Der junge Mann soll zuvor ein Wohnhaus in der Bergrat-Mahr-Straße verlassen haben. Zeugen und der Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 036277-601124 und der Bezugsnummer 0275298/2024 zu melden. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell