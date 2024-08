Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerverletzte Fußgängerin bei Verkehrsunfall

Gelsenkirchen (ots)

Eine 61-jährige Fußgängerin ist am Montag, 26. August 2024, bei einem Verkehrsunfall in Buer schwer verletzt worden. Die Frau mit Wohnsitz in den Niederlanden wollte gegen 14.20 Uhr die Hagenstraße an der querenden Hochstraße in Höhe eines Zebrastreifens überqueren. Hier stieß sie mit dem Fahrzeug eines 21 Jahre alten Autofahrers aus Herten zusammen, der zeitgleich mit seinem Auto die Hagenstraße in Richtung Albertstraße entlangfuhr. Durch den Aufprall wurde die 61-Jährige schwer verletzt. Sie wurde nach der Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

