Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Auto prallt nach Flucht vor Polizei gegen Häuserwand

Gelsenkirchen (ots)

Nach einer Flucht vor einer Polizeikontrolle und einem Unfall in Ückendorf sind am Sonntagabend, 25. August 2024, mehrere Autoinsassen geflüchtet. Streifenbeamte wollten den Opel Corsa gegen 22.15 Uhr an der Dessauer Straße stoppen und kontrollieren. Der unbekannte Fahrer hielt kurz an und flüchtete dann mit seinem Fahrzeug vor den Einsatzkräften über die Herner Straße. In der Spielstraße hielt der Fahrer auch nicht vor einem Poller an, sondern prallte in voller Fahrt gegen diesen, sodass er aus der Verankerung gerissen wurde. Anschließend bog der Opel in die Bergmannstraße ein, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand. Sogleich flüchteten laut Zeugenaussagen zwei bis drei Personen aus dem Auto zu Fuß in unbekannte Richtung. Später stellte sich heraus, dass die an dem Wagen angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Fahrzeug gehörten und das Auto außerdem bereits außer Betrieb gesetzt worden war. Der Wagen wurde sichergestellt und abgeschleppt, an der Häuserwand entstand Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zu den Unfallflüchtigen machen können, melden sich bitte unter 0209 365 6223 beim Verkehrskommissariat oder unter 0209 365 2160 bei der Leitstelle.

