Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schläge in Buer - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Zwei junge Männer wurden bei einer Auseinandersetzung in Buer leicht verletzt. Die beiden hatten sich in der Nacht zum Freitag, 23. August 2024, in einem Lokal in der Hagenstraße aufgehalten. Dort seien der 18- und der 19-Jährige in ein Gespräch mit einem der Gäste gekommen. Im Laufe dieser Unterhaltung sei dieser plötzlich sehr aggressiv geworden. Dann ging der Unbekannte weg, um kurz danach, gegen Mitternacht, mit weiteren Personen zu den jungen Männern zurückzukommen. Unvermittelt seien der 18-Jährige aus dem rheinland-pfälzischen Simmern sowie der 19-jährige Solinger mit Schlägen und Tritten attackiert worden, woraufhin sie die Flucht ergriffen. In einer Polizeiwache erstatteten sie kurze Zeit später Anzeige.

Bei den Tatverdächtigen soll es sich um mehrere Männer gehandelt haben. Einer war im Alter von 40 bis 45 Jahren und circa 1,83 Meter groß. Er trug einen grauen Vollbart, eine Kappe mit einem gelben Smiley in der Mitte, ein schwarzes T-Shirt mit einem Totenkopf auf der Brust und auf dem Rücken sowie eine kurze Cargohose. Ein weiterer war etwa 27 bis 30 Jahre alt. Er war ähnlich groß, hatte blondbraune Haare, die er zu einem kleinen Dutt gebunden hatte. Die Seiten waren kurz rasiert. Ein dritter Beteiligter im Alter von circa 22 bis 25 Jahre trug einen schwarzen Pullover.

Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim Kriminalkommissariat 15 unter der 0209 365 7512 oder bei der Kriminalwache unter der 0209 365 8240 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell