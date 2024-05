Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Eversburg: Falsche Wasserwerkemitarbeiter erbeuten Schmuck - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Montag, den 06.05.2024, klingelte es gegen 12:00 Uhr in der Föhrenstraße an der Wohnungstür einer 82-jährigen Osnabrückerin. Als die Seniorin die Tür öffnete, standen ihr zwei Männer gegenüber, welche sich als Mitarbeiter der Wasserwerke ausgaben. Unter dem Vorwand, dringende Arbeiten durchführen zu müssen, verschafften sich die Männer Zutritt in die Wohnung der 82-Jährigen. Während einer der Männer die Dame in ein Gespräch verwickelte, nahm sein Komplize unbemerkt Schmuck an sich. Mit der Beute entfernten sich die Täter schließlich in unbekannte Richtung. Die Seniorin bemerkte den Diebstahl wenig später und erstattete Anzeige. Einer der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: - ca. 175 cm groß - dunkelblondes, kurzes Haar - hochdeutsche Sprache

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den Tätern geben können. Darüber hinaus werden Anwohner gesucht, denen verdächtige Fahrzeuge, insbesondere mit auswärtigen Kennzeichen, aufgefallen sind. Diese melden sich bitte unter 0541/327-3303 (tagsüber) oder unter 0541/327-2215.

