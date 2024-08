Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Räuberischer Diebstahl in Erle

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht nach zwei flüchtigen Dieben. Die beiden Tatverdächtigen, ein Mann und eine Frau, hielten sich am Mittwoch, 21. August 2024, gegen 16 Uhr in einem Geschäft an der Cranger Straße auf. Eine Mitarbeiterin konnte beobachten, wie das Duo eine Tasche mit Ware befüllte. Als die beiden schließlich beabsichtigten, den Laden zu verlassen, ohne zu bezahlen, sprach die 38-jährige Gelsenkirchenerin sie an. Der Mann schlug daraufhin Mann die Mitarbeiterin. Anschließend flüchtete das Duo über die Cranger Straße in Richtung Darler Heide.

Die beiden Tatverdächtigen waren etwa 20 bis 25 Jahre alt. Der Mann war etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß. Er hatte dunkle Haare und trug ein weißes T-Shirt sowie eine dunkle Jeans. Die Frau war circa 1,70 Meter groß und trug ebenfalls ein helles T-Shirt. Die Mitarbeiterin wurde leicht verletzt, verzichtete aber auf die Behandlung durch einen Rettungswagen.

Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der 0209 365 8112 beim zuständigen Kriminalkommissariat oder unter der 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell