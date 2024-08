Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auto kollidiert mit Straßenbahn - medizinischer Notfall wahrscheinlich

Gelsenkirchen (ots)

In beide Fahrtrichtungen gesperrt werden musste die Cranger Straße in Erle am Montagvormittag, 19. August 2024, nachdem ein 75-Jähriger mit seinem Auto auf eine Straßenbahn aufgefahren war. Der Gelsenkirchener war gegen 11.20 Uhr mit seinem Fahrzeug in Richtung Münsterstraße unterwegs. Vermutlich wegen eines medizinischen Notfalls kollidierte sein Fahrzeug mit einer vor ihm haltenden Straßenbahn in Höhe der Haltestelle Friesenstraße. Ersthelfer versorgten den Senior bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, die ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus brachten. In der Straßenbahn wurden keine Fahrgäste verletzt. Während der Unfallaufnahme wurde die Cranger Straße gesperrt, das Fahrzeug des 75-Jährigen wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell