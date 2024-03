Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schaden verursacht und Unfallstelle verlassen

Bad Salzungen (ots)

Am Donnerstag, den 14.03.2024 kam es in der Zeit zwischen 16:30 Uhr - 17:29 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkdeck des Goethe-Centers in Bad Salzungen. Die Halterin eines Ford Focus stellte an ihrem Pkw hinten rechts einen Unfallschaden in Höhe von ca. 2500,- Euro fest. Der Unfallverursacher war nicht mehr da. Hinweise zum Verursacher werden bei der PI Bad Salzungen und in jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

