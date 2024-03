LPI-SHL: Unfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Meiningen (ots) - Am frühen Donnerstagabend teilte der Ladendetektiv eines Einkaufsmarktes in der Leipziger Straße in Meiningen einen Ladendiebstahl mit. Die Polizeibeamten begaben sich in den Markt und als der Täter die Polizisten sah, ließ er seinen gefüllten Korb zurück und versuchte zu flüchten. Der Dieb konnte noch ergriffen werden. Den 23-Jährigen erwartet jetzt eine Anzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle ...

