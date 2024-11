Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brände in Eisenach - Tatverdächtiger im Zusammenhang mit besonders schwerem Fall der Brandstiftung ermittelt

Eisenach (ots)

Am 06.11.2024 kam es am Vormittag zu zwei Bränden von Wohn- und Geschäftshäusern am Johannisplatz und Karlsplatz. Durch die Rauchentwicklung im Objekt am Johannisplatz wurden elf Personen im Alter von zwei bis 33 Jahren leicht verletzt, darunter ein Feuerwehrmann. Der Sachschaden wird derzeit auf 50.000 Euro, im Geschäftshaus am Karlsplatz auf ca. 100 Euro geschätzt. Durch unverzügliche und intensive Ermittlungsmaßnahmen konnte ein 36-Jähriger (deutsch), der sich ohne festen Wohnsitz im Raum Eisenach aufhält, als Tatverdächtiger ermittelt werden. Die Ermittlungen, insbesondere zur Tatmotivation, dauern an. Der Mann wurde am 07.11.2024 vorläufig festgenommen und am heutigen Tag nach der Haftrichtervorführung in die Justizvollzugsanstalt Goldlauter überstellt. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell