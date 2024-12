Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Autofahrer unter Drogeneinfluss, Zeugen nach Diebstahl gesucht, Betrunken Unfall verursacht, Unfallflucht

Heilbronn (ots)

Hardheim: Autofahrer unter Einfluss von Amphetamin im Straßenverkehr unterwegs

Am frühen Dienstagmorgen gegen 3 Uhr wurde in der Walldürner Straße in Hardheim ein Ford von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Mosbachs kontrolliert. Das Fahrzeug fiel den Beamten aufgrund eines defekten Standlichts und einer defekten Kennzeichenbeleuchtung auf. Im Verlauf der Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht einer möglichen Betäubungsmittelbeeinflussung des 35-jährigen Fahrers. Nach der Durchführung eines Drogentests ergab dieser ein positives Ergebnis auf Amphetamin. Daher musste der Mann mit zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Der bundeseinheitliche Bußgeldkatalog sieht bei solchen Ordnungswidrigkeiten ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie zwei Punkte im Fahreignungsregister und einen Monat Fahrverbot vor.

Mosbach: Diebstahl von Handy im Schnellrestaurant - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person entwendete am frühen Dienstagmorgen ein Smartphone in Mosbach. Die Angestellte eines Schnellrestaurants in der Neckarelzer Straße legte gegen Mitternacht ihr IPhone 15 Pro Max auf der Theke ab. Danach ging sie kurz in das Büro. Als sie wieder zurückkehrte, konnte sie ihr Handy nicht mehr finden. Der Wert des Diebesguts wird auf über 1.000 Euro geschätzt. Zur Tatzeit befanden sich mehrere Gäste in der Filiale, weshalb um Mithilfe von Zeugen gebeten wird.

Wer kann Angaben zu den Geschehnissen oder dem Verbleib des Diebesguts machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Mosbach-Diedesheim: Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Ein alkoholisierter Autofahrer verursachte am Montagabend einen Unfall in Diedesheim. Gegen 21 Uhr befuhr der 59-Jähriger mit seinem Opel die Steige im Bereich der Einmündung zum Segelflugplatz, als er vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung mit seinem Fahrzeug den rechten Bordstein touchierte. Anschließend kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,4 Promille. Daher musste der Mann die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Mosbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Einen Sachschaden von mehreren hundert Euro hinterließ ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vergangenen Montag an einem Renault in Mosbach. Das Fahrzeug wurde im Zeitraum 7.30 Uhr bis 14.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Alten Bergsteige abgestellt. Der unbekannte Täter kollidierte vermutlich im Rahmen eines Parkvorgangs mit dem Pkw und entfernte sich anschließend.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

