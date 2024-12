Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Wohnungseinbruch, Trunkenheitsfahrt, Unter Rauschmitteln am Steuer, Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Am Montag zwischen 14.15 Uhr und 17.45 Uhr fand in Igersheim im Altenbergring ein Einbruch statt. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang zu dem Einfamilienhaus. Erbeutet wurden Bargeld und Wertgegenstände. Der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Bad Mergentheim: Bürger deckt Trunkenheitsfahrt auf

Dank eines aufmerksamen Passanten konnte am Sonntagabend gegen 17.30 Uhr eine vermeintliche Trunkenheitsfahrt in der Rüsselhäuser Straße in Bad Mergentheim aufgedeckt werden. Ein 27-jähriger Passant stellte einen stark alkoholisierten Fahrer eines Opels fest und hinderte diesen an der Weiterfahrt. Zudem verständigte er die Polizei. Durch die Beamten wurde daraufhin ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von etwa drei Promille ergab. Der Führerschein des 58-jährigen Opel-Fahrers wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme mit ihm durchgeführt.

Tauberbischofsheim: Unter Amphetamin und Methamphetamin am Steuer

In der Kurpfalzstraße in Boxberg wurde am Montag gegen 16.30 Uhr ein VW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der 31-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel steht. Ein durchgeführter Urintest verlief positiv auf Amphetamin und Methamphetamin. Mit dem Fahrer ging es daraufhin ins Krankenhaus zur Blutentnahme. Ihm drohen jetzt zwei Punkte in Flensburg, mindestens 500 Euro Bußgeld und ein Monat Fahrverbot.

Tauberbischofsheim: Fahrerflucht nach Unfall mit 13-jähriger Fußgängerin - Wer hat etwas gesehen?

Gegen 7:15 Uhr am Dienstagmorgen wurde ein Mädchen in Tauberbischofsheim von einem Fahrzeug erfasst. Der Unfall ereignete sich in der Pestalozziallee in Fahrtrichtung Stadtmitte auf Höhe des dortigen Lebensmittelgeschäfts. Der Fahrer oder die Fahrerin flüchtete daraufhin vermutlich mit einem roten Dacia. Bei dem Unfall wurde das Fahrzeug am linken Außenspiegel beschädigt. Die 13-jährige wurde bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht Verletzt.

Wer Hinweise zum Fahrzeug oder dem Fahrer / der Fahrerin geben kann, soll diese dem Verkehrsdienst Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 60040 mitteilen.

