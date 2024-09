Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen eines Raubdeliktes

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am vergangenen Donnerstag (19.09.2024) bedrohten zwei bislang unbekannte Täter einen 22-Jährigen in der Lechhauser Straße Ecke Lützowstraße und entwendete Bargeld. Gegen 20.45 Uhr war der 22-Jährige in Richtung Ulrichsbrücke unterwegs. Hierbei sprachen ihn die zwei Unbekannten an und forderten die Herausgabe von Bargeld. Außerdem bedrohten sie den 22-Jährigen. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen zweistelligen Bereich. Die beiden Unbekannten wurden durch Zeugen wie folgt beschrieben: Männlich, 180-185 cm, 25-30 Jahre, dünne Statur, sprachen gebrochenes deutsch Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen eines Raubdeliktes. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

