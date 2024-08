Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Ladendiebstahl-Zeugen gesucht.

Ingelheim (ots)

Am Mittwoch, den 14.08.2024 um 11:55 Uhr kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Binger Straße in Ingelheim. Zwei unbekannte Täter verließen mit zwei vollgepackten Einkaufswagen den Supermarkt, ohne die sich darin befindliche Ware zu bezahlen. Ein Mitarbeiter des Supermarktes wurde auf die Situation aufmerksam und folgte den beiden Tätern. In einer der angrenzenden Straße ließen die Täter einen der beiden Einkaufswagen stehen und flohen mit einem Pkw von der Örtlichkeit. Der zweite Einkaufswagen wurde mutmaßlich von zwei Mittätern, die vor dem Supermarkt gewartet haben, entwendet.

Wer hat die Tat beobachtet bzw. kann Angaben zum Täter und/oder den Begleiter machen? Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132 65510 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

