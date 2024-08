Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Körperverletzung - Zeugen gesucht

Ingelheim (ots)

Am 14.08.2024 um 16:40 Uhr kam es auf dem Parkdeck in der Neuen Mitte in Ingelheim zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines Passanten. Dieser hatte zuvor einen E-Scooter-Fahrer auf dessen Fahrverhalten angesprochen. Der Fahrer des E-Scooters folgte darauf dem Passanten und sprach diesen an. Nachdem der Passant seinen Weg fortsetzte, folgte der Fahrer des E-Scooters ihm erneut und schlug dem Passanten, vor einem Geschäft, ins Gesicht. Durch den Schlag stieß der Passant gegen die Schaufensterscheibe und fiel anschließend zu Boden. Der Fahrer des E-Scooters floh anschließend, mit seinen zwei Begleitern, von der Örtlichkeit.

Wer hat die Tat beobachtet bzw. kann Angaben zum Täter und/oder dessen Begleiter machen? Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132 65510 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell