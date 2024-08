Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfall mit verletztem Pedelec-Fahrer

Heidesheim am Rhein (ots)

Am Samstag, 03.08.2024 gegen 11:45 Uhr kam es auf der K18 zwischen Ingelheim am Rhein und Heidenfahrt/ Heidesheim zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Pedelec-Fahrer. Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhren ein 65-jähriger Pedelec-Fahrer und ein 20-jähriger Autofahrer eines roten BMW die K18 aus Richtung Ingelheim kommend in Richtung Heidesheim / Heidenfahrt. Kurz nach der AS Ingelheim Ost bemerkte der BMW-Fahrer den Pedelec-Fahrer zu spät und konnte aufgrund eines entgegenkommenden PKW nicht ausweichen. Trotz Vollbremsung konnte der BMW-Fahrer den Zusammenstoß mit dem Pedelec-Fahrer nicht verhindern. Infolgedessen stürzte der Pedelec-Fahrer zu Boden, verletzte sich und musste zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus verbracht werden. Für die Verkehrsunfallaufnahme musste die Fahrbahn kurzzeitig voll gesperrt werden. Im Rahmen der Aufnahme ergeben sich Hinweise auf eine vorherige rasante Fahrweise des BMW-Fahrers. Zur Klärung des genauen Verkehrsunfallhergangs und Ursache sucht die Polizei Ingelheim Zeugen.

Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132 65510 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell