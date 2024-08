POL-PIING: Eigentümer von sichergestellten Fahrrädern gesucht.

Ingelheim (ots) - Am Sonntagmorgen gegen 04:22 Uhr meldeten Zeugen eine männliche Person, welche möglicherweise alkoholisiert im Bereich des Taubertsbergbades in Mainz in ein Auto stieg. Der Fahrer fuhr anschließend mit seinem Auto in Schlangenlinien in Richtung Saarstraße. Laut Zeugenangaben habe der PKW einen Schaden am vorderen linken Kotflügel und einen ...

