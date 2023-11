Polizei Bonn

POL-BN: Öffentlichkeitsfahndung nach Körperverletzungsdelikt

Unbekannter attackierte Busfahrer - Wer kann Hinweise geben

Bonn (ots)

Am 19.08.2023 kam es in der Buslinie 612 zu einer vorsätzlichen Körperverletzung: Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger befand sich mit einer Frau im Rollstuhl in dem Bus von Bad Godesberg in Richtung Dottendorf kommend. Im Kreisverkehr der Bernkasteler Straße musste der Busfahrer verkehrsbedingt abbremsen, wodurch die Frau aus dem Rollstuhl auf den Boden kippte. Darüber aufgebracht, beleidigte der unbekannte Tatverdächtige den Busfahrer und schlug und trat gegen die Schutzwand des Busfahrers. An der Haltestelle angekommen, griff er den Busfahrer erneut an und schlug ihn mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Der Verdächtige wurde von einer im Bus angebrachten Überwachungskamera fotografiert. Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen geführt haben, wird nunmehr auf richterlichen Beschluss ein Foto der Person veröffentlicht. Dieses ist im Fahndungsportal der Polizei Nordrhein-Westfalen unter https://polizei.nrw/fahndung/120361 abrufbar. Wer Hinweise zu der Person geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz unter der Rufnummer 0228/ 15-0 oder per mail an KKKPO.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

