Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Die Polizei Ingelheim warnt vor falschen Handwerkern.

Ingelheim (ots)

Im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Ingelheim kommt es immer wieder zu Meldung über falsche Handwerker. Erst in der vergangenen Woche kam zu einem Betrug durch falsche Handwerker Vermeintliche Handwerker hatten Hausbesitzern Reparaturarbeiten an dem Dach ihres Einfamilienhauses angeboten. Diese willigte in die Arbeiten ein, ohne jedoch zuvor über die Kosten für die Reparatur zu sprechen. Nach der Beendigung der Arbeiten forderten die Handwerker horrende Summe für die Arbeit. Die geforderte Summe wurde teilweise durch die Hausbesitzer bezahlt. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausenden Euro. Durch einen Fachmann konnte im Nachgang jedoch festgestellt werden, dass die Arbeiten nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurden.

Die Polizei Ingelheim rät in diesem Zusammenhang: Nehmen Sie keine Dienstleistungen an der Haustür an. Handwerker und andere Dienstleister kommen in der Regel nicht unangemeldet. Kaufen oder unterschreiben Sie niemals etwas an der Haustür. Vereinbaren Sie vor Beginn einer Arbeitsleistung einen Preis und halten Sie diesen schriftlich in einem Vertrag fest. Im Zweifelsfall rufen Sie die Polizei.

