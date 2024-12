Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Diebe auf Friedhof unterwegs, Zeugen nach Einbrüchen und Unfallflucht gesucht

Heilbronn (ots)

Osterburken: Diebe stehlen Grablichter und Grablaternen - Zeugen gesucht Unbekannte entwendeten am vergangenen Wochenende mehrere Grablichter und Grablaternen von Gräbern auf dem Osterburkener Friedhof. Zwischen Freitag und Montag begaben sich der oder die Täter auf den Friedhof in der Straße "Zum Förstlein" und nahmen die Gegenstände von insgesamt drei Gräbern mit. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen rund um den Friedhof gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06291 648770 beim Polizeiposten Adelsheim zu melden.

Buchen: Zeugen nach Einbrüchen in Firmen gesucht Gleich zwei Firmen in Buchen wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag Ziel von Einbrechern. Zwischen 18 Uhr am Montagabend und 7.45 Uhr am nächsten Morgen verschafften sich die Täter durch das Aufbrechen von Fenstern Zutritt zu den benachbarten Gebäuden in der Carl-Benz-Straße. An beiden Tatorten durchsuchten sie im Anschluss alle Räumlichkeiten und brachen weitere Türen auf. Während nach bisherigem Kenntnisstand aus einer Firma nichts entwendet wurde, nahmen die Einbrecher aus der anderen einen Tresor mit Bargeld und Schmuck in noch unbekannter Höhe mit. Zum Abtransport des Tresors müsste ein Fahrzeug genutzt worden sein. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Wer hat im Tatzeitraum rund um die Carl-Benz-Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an die Kriminalpolizei Mosbach.

Mosbach: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Montag in Mosbach und flüchtete anschließend. Gegen 7.30 Uhr parkte ein 45-Jähriger seinen Renault Twingo in der Alten Bergsteige auf Höhe der Hausnummer 3. Als er gegen 14.45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass in der Zwischenzeit ein Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, den Renault beschädigt hatte. Der Verursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell