Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Fahrer nach Unfallflucht ermittelt, Brand von Müllsäcken, Drogen im Straßenverkehr, Unfälle mit Verletzten

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Fahrer nach Unfallflucht mit verletzter 13-Jährigen ermittelt

Nachdem ein Pkw-Lenker am Dienstagmorgen auf der Pestalozzieallee in Tauberbischofsheim ein 13-jähriges Mädchen anfuhr und sich im Anschluss von der Unfallstelle entfernte ohne sich um das verletzte Mädchen zu kümmern (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5922603) , konnte noch am gestrigen Tag ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Nach intensiven Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen konnte durch den Verkehrsdienst Tauberbischofsheim ein parkender Dacia Sandero in Tauberbischofsheim festgestellt werden, welcher zum Unfall passende Beschädigungen aufwies. Der 72-jährige Besitzer räumte ein, zum Unfallzeitpunkt die Pestalozzieallee befahren und auch einen Schlag am Fahrzeug wahrgenommen zu haben. Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung zu. Er hat mit einer empfindlichen Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren zu rechnen.

Bad-Mergentheim: Müllsäcke in Brand geraten

Am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr wurde ein Brand in der Münzgasse in Bad Mergentheim gemeldet. Zwischen zwei Wohnhäusern standen mehrere gelbe Müllsäcke in Flammen. Die Feuerwehr Bad Mergentheim löschte den Brand und entsorgte die Rückstände. Vermutlich wurde das Feuer durch eine unsachgemäß entsorgte E-Zigarette ausgelöst. Personen wurden nicht verletzt und es entstanden keine Schäden an den Gebäuden.

Tauberbischofsheim: Autofahrer unter Drogeneinfluss unterwegs

Am Dienstagabend gegen 20.50 Uhr wurde ein Autofahrer auf der Bundesstraße 27 bei Tauberbischofsheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Urintest ergab, dass der 20-Jährige unter dem Einfluss von THC stand. Er gab an, morgens einen Joint geraucht zu haben. Der Mann musste die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Er hat mit einem einmonatigen Fahrverbot und einem Bußgeld von 500 Euro zu rechnen.

Tauberbischofsheim: Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Am Dienstagmorgen kam es auf der Pestalozziallee in Tauberbischofsheim erneut zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Frau verletzt wurde. Eine 57-jährige Pkw-Fahrerin übersah gegen 7.40 Uhr beim Rückwärtsfahren auf Höhe eines Supermarkts eine 84-jährige Fußgängerin mit Rollator. Die Seniorin stürzte und zog sich hierdurch eine Kopfverletzung zu. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

B290/ Lauda-Königshofen: Fahrzeug prallt gegen Baum - Zwei Verletzte

Am Dienstagmorgen ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 290 zwischen Königshofen und Lauda. Gegen 9 Uhr fuhr eine 37-Jährige mit ihrem Hyundai in Richtung Lauda als sie aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Während sich die Fahrerin nur leicht verletzte, musst ihre 37-jährige Beifahrerin durch die Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Im Zuge der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen musste die Strecke zwischen Königshofen und der Abzweigung Marbach für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell