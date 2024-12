POL-HN: Heilbronn: Pkw kollidiert mit Stadtbahn

Heilbronn (ots) - Bad Mergentheim: Verdacht auf Brandlegung - Wer hat etwas gesehen Am Mittwochabend wurden vermutlich gegen 19.15 Uhr durch eine bislang unbekannte Frau zwei Papiertonnen in der Buchener Straße in Bad Mergentheim entzündet. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, eine Gefahr für die umliegenden Wohnhäuser bestand aufgrund der ...

mehr