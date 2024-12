Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Verdacht auf Brandlegung, Diebstahl aus PKW

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Verdacht auf Brandlegung - Wer hat etwas gesehen

Am Mittwochabend wurden vermutlich gegen 19.15 Uhr durch eine bislang unbekannte Frau zwei Papiertonnen in der Buchener Straße in Bad Mergentheim entzündet. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, eine Gefahr für die umliegenden Wohnhäuser bestand aufgrund der Entfernung nicht. Laut einer Zeugin hielt sich zur Tatzeit eine dunkel bekleidete Frau mit schwarzer Kapuze kniend vor den Containern auf. Zudem sollen auch zwei laute Knallgeräusche zu hören gewesen sein. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen des Vorfalls und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Wertheim: Diebstahl aus PKW

Im Zeitraum von Dienstag 18 Uhr bis Mittwoch 10 Uhr wurde auf dem Parkplatz der Linken Tauberstraße in Wertheim eine vordere Seitenscheibe eines Mercedes-Vito eingeschlagen. Zu einem ähnlichen Fall kam es bereits zwischen 8 Uhr und 9 Uhr am Mittwoch. Hier wurde die Beifahrerscheibe eines Pkw eingeschlagen, welcher in der Oberen Lebeklingen parkte. Entwendet wurde lediglich eine Engelbert-Strauß Winterjacke im Wert von etwa 100 Euro aus einem der Fahrzeuge. Hinweise zu den Taten nimmt das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegen.

