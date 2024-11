POL-PB: Treckerreifen vom Firmenhof entwendet

Paderborn (ots) - (mb) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (21.11.2024) sind in der Innenstadt zwei Geschäfte und zwei Lokale von Einbrechern angegangen worden. Die erste Tat fiel um 07.50 Uhr am Marienplatz auf. Über Nacht hatten unbekannte Täter versucht, die Eingangstür eines Modegeschäfts aufzubrechen. Sie gelangten nicht in den Laden. An einem Cafe an ...

mehr