Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Sportheim

Paderborn-Wewer (ots)

(mb) Von Montagabend auf Dienstagabend ist in das Vereinsheim an den Sportanlagen am Delbrücker Weg eingebrochen worden.

Der oder die Täter brachen ein Fenster auf und kletterten in das Vereinsgebäude. Aus den Räumlichkeiten wurde ein kleiner Möbeltresor entwendet, in dem lediglich Schlüssel eingeschlossen waren. Der Tresor wurde am Waldweg von den Tennisanlagen zum Friedwald wieder aufgefunden.

Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen in Tatortnähe gesehen haben. Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell