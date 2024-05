Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Verletzte nach Unfällen

Cuxhaven (ots)

Osten/Cadenberge

Am Montag ereigneten sich drei Unfälle im Zuständigkeitsbereich der Polizei Hemmoor, bei denen mehrere Menschen verletzt wurden.

Um 11:15 Uhr übersieht der 45-Jährige Fahrer eines Audi beim Zurücksetzen aus einer Parklücke in der Gorch-Fock-Straße in Osten eine 50-Jährige Radfahrerin, die durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen erlitt.

Um 12:40 Uhr übersah ein 22-jähriger Ford-Fahrer in Cadenberge beim Einbiegen von der B 73 nach links in die Bergstraße den entgegenkommenden VW-Bus eines 32-jährigen Mannes aus Dinklage. Der 17-jährige Beifahrer im Ford wurde durch die Kollision zum Glück nur leicht verletzt und zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf etwa 12.000 Euro. Gegen den 22-jährigen ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Am selben Tag gegen 17:30 Uhr kam der 81-jährige Fahrer eines Opel auf der Langenstraße in Cadenberge auf seiner Fahrt in Richtung Wingst aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Hinweisschild. Der Senior wurde leicht verletzt, den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 8.000 Euro. Der 81-jährige wurde mit einem Rettungswagen dem nächstgelegenen Krankenhaus zugeführt.

