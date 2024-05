Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Versuchter Einbruch + Einbruch in Zimmereibetrieb + Einbruch in Textilwarengeschäft u.a.

Cuxhaven (ots)

Versuchter Einbruch

Beverstedt-Bokel. Am 11.05.2024 kam es in der Nacht zu einem versuchten Einbruch in einen Verbrauchermarkt in der Hauptstraße. Bislang unbekannte Täter entfernten das Gitter vor einem Fenster des Marktes und hebelte das dahinterliegende Fenster auf. Hierdurch kam es zu einer Alarmauslösung. Ein Einstieg in den Markt erfolgte offensichtlich nicht. In diesem Zusammenhang konnte durch die Polizei ein Pkw, BMW, mit polnischem Kennzeichen auf dem Parkplatz des Marktes festgestellt werden. Möglicherweise handelt es sich dabei um das Fahrzeug der Täterschaft. Dieses wurde auf Anordnung der StA Stade beschlagnahmt. Diebesgut konnte nicht erlangt werden. Im beschlagnahmten Pkw konnten Personaldokumente aufgefunden werden, die möglicherweise mit der Täterschaft in Verbindung stehen. Die Polizei in Schiffdorf erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 04706/9480.

Einbruch in Zimmereibetrieb

Loxstedt. In dem Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag, dem 08.05.2024 und Samstagmorgen brachen bislang Unbekannte in die Betriebsräume eines Zimmereibetriebes in der Robert-Koch-Straße ein und entwendeten unter anderem Werkzeuge. Das genaue Diebesgut und die genaue Schadenssumme werden noch ermittelt. Die Polizei in Schiffdorf erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 04706/9480.

Einbruch in Lagerhalle

Loxstedt. Am Samstag, dem 11.05.2024 zwischen 01.30 Uhr und 06.15 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter unbefugten Zutritt in eine Lagerhalle in der Alfred-Nobel-Straße. Das Diebesgut und die Schadenssumme sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei in Schiffdorf bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 04706/9480.

Versuchter Einbruch

Cuxhaven. Am Freitagmorgen versuchten bislang Unbekannte sich in einen Tabakwarenladen im Heinrich-Grube-Weg unbefugten Zutritt zu verschaffen. Dieses Vorhaben misslang. Die Cuxhavener Polizei erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 04721/5730.

Einbruch in Textilwarengeschäft

Cuxhaven. In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 09.05.2024 gegen 18.30 Uhr und Freitag gegen 10.00 Uhr, brachen bislang Unbekannte in die Verkaufsräume eines Textilwarengeschäftes im Wehrbergsweg ein. Die Höhe des Gesamtschadens und das genaue Diebesgut werden noch ermittelt. Die Cuxhavener Polizei bittet darum, dass sich Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter der Telefonnummer: 04721/5730 melden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Stotel. In dem Zeitraum zwischen Donnerstagabend und Freitag gegen 11.00 Uhr brachen bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Fregattenstraße ein. Das Diebesgut und die Schadenssumme werden noch ermittelt. Die Polizei in Schiffdorf bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 04706/9480.

