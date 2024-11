Polizei Paderborn

POL-PB: Beim Überholen mit Kleinlaster und Linienbus kollidiert - Vier Verletzte

Delbrück-Ostenland (ots)

(mb) Auf der Hövelhofer Straße sind am Dienstagnachmittag bei einem schweren Verkehrsunfall zwei Personen schwer und zwei weitere Personen leicht verletzt worden.

Ein 48-jähriger Mann fuhr gegen 16.00 Uhr mit einem Audi RS6 auf der Hövelhofer Straße in Richtung Delbrück. Im Schneeregen setzte er in der langgezogenen Kurve in Höhe des Lönswegs zum Überholen einer Fahrzeugschlage an. Vor ihm bog ein 52-jähriger Ford-Transit-Fahrer mit seinem Pritschenwagen nach links in den Lönsweg ab. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Der Audi schleuderte auf der Straße weiter und prallte gegen die Front eines entgegenkommenden Linienbusses. Das Auto blieb mit Totalschaden im Graben liegen. Der Audi- und der Transit-Fahrer erlitten schwere Verletzungen. Im Kleinlaster zog sich der Beifahrer leichte Verletzungen zu. Auch der Busfahrer wurde leicht verletzt. Die vier Fahrgäste im Bus blieben unverletzt. Mit Rettungswagen wurden die Verletzten in Krankenhäuser nach Paderborn gebracht. Alle Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mindestens 60.000 Euro. Den Audi stellt die Polizei für weitere Untersuchungen sicher. Die Hövelhofer Straße musste im Bereich der Unfallstelle bis 20.15 Uhr gesperrt werden.

