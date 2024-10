Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer kommt auf Gegenfahrbahn

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 16-jähriger Motorradfahrer befuhr am Dienstag gegen 09:30 Uhr den regennassen Beschleunigungsstreifen der B3 bei Nußloch in Richtung Leimen. Ersten Ermittlungen zur Folge verlor der Fahrer die Kontrolle über das Zweirad, stürzte und rutschte in den Gegenverkehr. Glücklicherweise konnte ein Unfall durch einen schnell reagierenden entgegenkommenden LKW verhindert werden. Der Motorradfahrer wurde durch den Sturz leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Der LKW-Fahrer erlitt einen Schock und konnte seine Fahrt anschließend nicht fortsetzen. An dem Zweirad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Das Polizeirevier Wiesloch hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell