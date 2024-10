POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Graffiti auf Firmengelände - Zeugen gesucht

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Nach derzeitigem Stand wurden bei einem Brand am Mittwoch vier Personen durch das entstandene Rauchgas leicht verletzt. Aus bislang unbekannter Ursache brach gegen 10:15 Uhr das Feuer in der Dachgeschosswohnung eines Hauses in der Friedrichstraße aus. Kurze Zeit später stand der Dachstuhl in Vollbrand und die eingesetzten Kräfte ...

