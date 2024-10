POL-MA: Mannheim: Unachtsamkeit bei Fahrstreifenwechsel verursacht Unfall

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Nach ersten Erkenntnissen geriet gegen 10:15 Uhr eine Dachgeschosswohnung in der Friedrichstraße in Brand. Derzeit dauern die Löscharbeiten an. Weitere Wohnungen werden vorsorglich evakuiert. Erkenntnisse zur Ursache oder möglichen verletzten Personen liegen derzeit noch nicht vor. Um die Arbeiten von Feuerwehr und Polizei ...

mehr