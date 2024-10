Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Kollision zwischen PKW und E-Scooter - Pressemitteilung Nr. 3

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5887362 // https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5887564), kam es am Dienstag gegen 13:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Amselstraße/Lilienthalstraße. Hierbei kollidierte eine 36-jährige Autofahrerin mit einem 17-jährigen Fahrer eines E-Scooters, der verkehrswidrig die Straße querte.

Die Autofahrerin fuhr mit einem Seat entlang der Lilienthalstraße in Richtung Mannheim-Schönau, als plötzlich der Scooter-Fahrer im Einmündungsbereich zur Amselstraße über die Straße fuhr. Trotz einer eingeleiteten Vollbremsung konnte die Autofahrerin den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Hierbei wurde der 17-Jährige von dem E-Scooter geschleudert und kam auf der Straße mit leichten Verletzungen zum Liegen. Für die medizinische Betreuung wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Für die Unfallaufnahme sowie die Rettungsmaßnahme musste die Lilienthalstraße in Richtung Mannheim-Schönau ab der Frankenthaler Straße für etwa eine halbe Stunde gesperrt werden.

Wie sich herausstellte, war sein Zweirad für den öffentlichen Straßenverkehr nicht zugelassen und der 17-Jährige war nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Die weiteren Ermittlungen hat der Verkehrsdienst Mannheim übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell