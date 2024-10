Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mann nach antisemitischen Parolen in Gewahrsam genommen

Heidelberg (ots)

Ein 39-Jähriger fiel am Dienstag in der Heidelberger Altstadt auf, da er einen alkoholisierten und wirren Eindruck machte. Als eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte gegen 17:30 Uhr in der Kettengasse Kontakt zu dem Mann aufnahm, offenbarte dieser seine antisemitische Gesinnung. Im weiteren Gesprächsverlauf kündigte er Straftaten an und bedrohte die Beamten verbal. Immer wieder brüllte der 39-Jährige judenfeindliche Parolen, weshalb die Streife ihn in Gewahrsam nahm. Dagegen wehrte sich der Mann vehement und beleidigte mehrfach die Polizisten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Da der Mann Anzeichen eines psychischen Ausnahmezustands aufwies, wurde er in eine psychiatrische Klinik überstellt. Gegen den 39-Jährigen wird nun unter anderem wegen Volksverhetzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Bedrohung und Beleidigung ermittelt.

