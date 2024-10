Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg an der Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis/BAB5: Fahrzeug in Brand - Pressemitteilung Nr. 2

Hirschberg an der Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis/BAB5 (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5887404), ist am Dienstag gegen 13:30 Uhr ein Fahrzeug auf dem Standstreifen der A 5, zwischen Hirschberg an der Bergstraße und dem Kreuz Weinheim in Brand geraten. Ersten Ermittlungen zur Folge war technischer Defekt die Brandursache.

Für die Löscharbeiten musste die Fahrbahn für etwa eine halbe Stunde in Richtung Darmstadt voll gesperrt werden. Die Vollsperrung konnte gegen 14 Uhr aufgehoben werden. Jedoch war auf Grund der Abschleppmaßnahme und der Reinigungsarbeiten lediglich der linke Fahrstreifen befahrbar. Die Teilsperrung wurde gegen 16:45 Uhr komplett aufgehoben. Personen wurden hierbei nicht verletzt.

