Polizei Hamburg

POL-HH: 240430-5. Teenagerin von zwei Unbekannten in Hamburg-Eidelstedt attackiert - Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 29.04.2024, 19:00 Uhr

Tatort: Hamburg-Eidelstedt, Niendorfer Gehege

Die Polizei fahndet nach zwei bislang unbekannten Männern, die gestern Abend ein 14-jähriges Mädchen mit mutmaßlich sexueller Motivation attackiert haben sollen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen wartete die Jugendliche an einer Bushaltestelle, als sie von den beiden Männern zunächst bedrängt und anschließend am Oberkörper unsittlich berührt wurde. Die 14-Jährige schrie laut um Hilfe, zeitgleich wurde eine in diesem Moment vorbeifahrende Autofahrerin auf die Situation aufmerksam und stieg aus ihrem Fahrzeug aus. Daraufhin flüchteten beide Täter in Richtung Bondenwald.

Nachdem die Minderjährige in Begleitung ihrer Mutter später Anzeige am Polizeikommissariat 27 erstattet hatte, haben nun die Beamtinnen und Beamten der Fachdienststelle für Sexualdelikte im Landeskriminalamt (LKA 42) die Ermittlungen übernommen.

Die Gesuchten werden wie folgt beschrieben:

-männlich -25 - 30 Jahre alt -175 bis 180 cm groß -südländische Erscheinung -schlanke Gestalt -bekleidet mit einem roten Pullover und einer schwarzen Hose -dunkles Basecap

-männlich -30 - 35 Jahre alt -circa 180 cm groß -etwas kräftiger -Vollbart -kurze blonde Haare -auffällig große Nase -bekleidet mit einer schwarzen "Bomberjacke" und dunkler Jeans

Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden. Ebenfalls wird die couragierte Autofahrerin gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Schl.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell