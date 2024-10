Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Dachgeschosswohnung - PM 2

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach derzeitigem Stand wurden bei einem Brand am Mittwoch vier Personen durch das entstandene Rauchgas leicht verletzt. Aus bislang unbekannter Ursache brach gegen 10:15 Uhr das Feuer in der Dachgeschosswohnung eines Hauses in der Friedrichstraße aus. Kurze Zeit später stand der Dachstuhl in Vollbrand und die eingesetzten Kräfte der Feuerwehren versuchten ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude zu verhindern. Die Löschmaßnahmen dauern noch an. Derzeit sind die Friedrichstraße, die Bussemerstraße sowie der Leopoldsplatz für den Verkehr gesperrt.

