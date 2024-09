LPI-EF: Erneuter Einbruch in Café

Erfurt (ots) - Unbekannte versuchten Mittwochabend in Erfurt erfolglos einen Zigarettenautomaten zu sprengen. Gegen 22:55 Uhr machten sich die Täter im Stadtteil Melchendorf in der Straße Am Buchenberg 13 an dem Automaten zu schaffen. Mit einem unbekannten Sprengmittel verursachten sie eine Detonation. Allerdings ließ sich der stark beschädigte Zigarettenautomat im Anschluss nicht öffnen, so dass die Diebe in ...

