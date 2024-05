Feuerwehr Stolberg

FW-Stolberg: Kellerbrand - sechs verletzten Personen - mehrere Menschen gerettet

Stolberg (ots)

Dramatische Szenen spielten sich in der Nacht zum Dienstag an der Memelstraße ab. Bei einem Kellerbrand wurden in einem Mehrfamilienhaus sechs Personen verletzt. Mehrere Menschen wurden von der Feuerwehr gerettet. Das Haus bleibt erstmal unbewohnbar.

In der Leitstelle der StädteRegion Aachen liefen gegen 0:23 Uhr mehrere Notrufe ein. Gemeldet wurde Rauch und Feuerschein aus einem mehrgeschossigem Wohnhaus an der Memelstraße in der Stolberger Innenstadt. Da innerhalb kürzester Zeit zahlreiche weitere Notrufe eingingen, wurde das Alarmstichwort von "Kellerbrand" auf "Feuer SOS" erhöht.

Die Stolberger Feuerwehr rückte mit dem Löschzug der Feuerwache, dem 2. Löschzug (Löschgruppen Atsch, Büsbach, Donnerberg, Mitte und Münsterbusch), dem Führungsdienst, der ELW-Gruppe, insgesamt fünf Rettungswagen und zwei Notärzten zur Einsatzstelle aus.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich das Meldebild. Dichter schwarzer Rauch drang aus dem Kellergeschoss, das komplette Treppenhaus und mehrere Wohnung waren bereits komplett vom Rauch eingehüllt. An mehreren Fenster der Gebäudefront machten Menschen auf ihre Notlage aufmerksam. An der Gebäuderückseite waren mehrere Personen auf ein Baugerüst geflüchtet und wurden von dort von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht.

Von der Polizei wurde bereits ein Bewohner aus einem Fenster im Erdgeschoss gerettet. Die Feuerwehr rettete ein Kind und seine Mutter über eine tragbare Leiter aus dem ersten Obergeschoss. Gleichzeitig ging ein Trupp zur Brandbekämpfung in den Keller vor, ein weiterer Trupp durchsuchte das Treppenhaus und rettete zwei Menschen aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss mit Fluchthauben, nachdem sie von einem Feuerwehrmann von einer Leiter aus betreut wurden.

Alle verletzten wurden umgehend vom Rettungsdienst und Notarzt untersucht und in umliegende Krankenhäuser zur weiteren Behandlung transportiert. Die restlichen Bewohner wurden vorerst in einen Bus gebracht und dort betreut.

Durch gezielte Löschmaßnahmen konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden und das Haus mit Hochdrucklüftern belüftet werden. Nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen der rund 65 Einsatzkräfte gegen 3 Uhr wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben.

