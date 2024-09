Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher scheitert an Wohnungstür

Sömmerda (ots)

Ein erfolgloser Einbrecher hinterlässt in Sömmerda Montagabend einen hohen Schaden. Der Unbekannte war in ein Mehrfamilienhaus eingedrungen und machte sich an der Wohnungstür einer 62-Jährigen zu schaffen. Mit einem unbekannten Werkzeug versuchte er diese zu öffnen, scheiterte jedoch und machte sich mit leeren Händen aus dem Staub. An der Tür hinterließ er einen Schaden von etwa 1.000 Euro. Die 62-Jährige informierte Dienstagvormittag die Polizei. (SE)

