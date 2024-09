POL-SI: Unbekannte brechen in Siegener Bäckerei ein - #polsiwi

Kreuztal (OT Kredenbach) (ots) - Bereits am 28. August ereignete sich in der Dr.-Stelbrink-Straße in Kreuztal-Kredenbach ein Verkehrsunfall. Ein 74-jähriger Radfahrer war gegen 15 Uhr in Richtung der Marburger Straße unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Senior zu Fall. Durch den Sturz erlitt er schwere Verletzungen. Er kam ins Krankenhaus. Erste ...

