Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Sonderkontrolle der Polizei gegen Kradraser - #polsiwi

Siegen-Wittgenstein (ots)

Am Sonntag (08. August) hat der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde gemeinsam mit weiteren Netzwerkbehörden einen Sonderkontrolltag gegen Kradraser durchgeführt. Dabei wurden unter anderem Geschwindigkeitskontrollen in Wilnsdorf (L 722 innerhalb der Ortschaft bei zulässigen 50 km/h) und Netphen (B 62 außerhalb geschlossener Ortschaft bei zulässigen 70 km/h) durchgeführt. Während sich bei den Motorrädern Geschwindigkeitsüberschreitungen in Grenzen hielten, sah dies bei den PKW anders aus. Knapp 3.400 Fahrzeuge fuhren in die beiden Kontrollstellen. Davon waren 53 Motorräder zu schnell. Die höchste Überschreitung eines Bikers wurde in Wilnsdorf mit 32 km/h gemessen. Insgesamt sieben Biker müssen mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen, die restlichen 46 Verstöße lagen im Verwarnungsgeldbereich.

Bei den PKW waren 108 Fahrzeuge zu schnell, in 31 Fällen bedeutete dies eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Beim Spitzenreiter, der in Wilnsdorf gemessen wurde, zeigte das Display des Radargeräts 54 km/h zu viel an. Der Bußgeldkatalog sieht hierfür in der Regel 560 Euro Bußgeld, zwei Punkte sowie zwei Monate Fahrverbot vor.

Die Polizei berichtete in einem weiteren Pressebericht über mehrere Motorradunfälle am Wochenende. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/5861038

Auch wenn dort Fahrfehler der Biker sowie ein Fehler beim Überholen durch eine PKW-Fahrerin unfallursächlich gewesen sein dürften, steigt grundsätzlich das Risiko schwerer Verkehrsunfälle bei Geschwindigkeitsüberschreitungen deutlich an. Im Extremfall kann dies #LEBEN kosten. Die Polizei appelliert daher: "Halten Sie sich an Geschwindigkeitsbegrenzungen, damit alle Verkehrsteilnehmer wohlbehalten und unfallfrei ihr Ziel erreichen."

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell