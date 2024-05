Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Anhängerdiebstahl

Selfkant-Wehr (ots)

Am Mittwochmorgen (15. Mai) klingelte ein unbekannter Mann gegen 10.30 Uhr in der Dorfstraße an der Tür einer Frau und fragte nach, ob er den auf einem Anhänger gelagerten Schrott mitnehmen dürfe, da er Schrotthändler sei. Die Frau willigte ein und stellte später fest, dass der Unbekannte, der mit einem Fahrzeug mit niederländischem Kennzeichen unterwegs war, den kompletten Anhänger gestohlen hatte.

