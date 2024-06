Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruchserien in Schulen in Kitas im Cuxland und in Bremerhaven mit der Zielrichtung Tablets und Laptops - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven/Bremerhaven. Seit Mitte April 2024 kam es im gesamten Cuxland, vorranging in den Bereichen Schiffdorf und Geestland zu diversen Einbrüchen in Schulen und Kindergärten. Drei weitere Taten ereigneten sich zudem in Bremerhaven.

Hierbei ist von einem unmittelbaren Zusammenhang auszugesehen, da die Zielrichtung in nahezu allen Fällen identisch war. Der oder die Täter hatten es auf Tablets oder Laptops und in manchen Fällen vorgefundenes Bargeld abgesehen.

Durch die Einbrüche kam es zu enormen Sachschäden, gleichzeitig war der Unterricht an den Schulen durch die fehlenden Geräte teilweise eingeschränkt.

Bisher sind der oder die Täter unbekannt geblieben. Aufgrund der in Teilen großen Menge an Geräten, die entwendet wurden, muss der Abtransport mit einem Fahrzeug durchgeführt worden sein. Die Polizei bittet daher weiterhin Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den Bereichen der Schulen festgestellt haben, sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

