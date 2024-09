LPI-EF: Berauschter auf dem E-Scooter

Erfurt (ots) - In der Nacht zu Dienstag hatte ein Einbrecher in Erfurt leichtes Spiel. Der Unbekannte erspähte in der Johannesvorstadt ein offenstehendes Fenster einer Erdgeschosswohnung. Über dieses gelangte er in die Wohnung und machte sich auf Beutezug. Er steckte sich u.a. Bargeld in Höhe von 450 Euro, Geldkarten und diverse elektronische Kleingeräte ein, bevor er flüchtete. Dienstagmorgen bemerkte der Bewohner ...

